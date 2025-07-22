وزير الدفاع: أوكرانيا ستحتاج الى 120 مليار دولار على الأقل للدفاع العام المقبل

كشف وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال أن الدولة ستحتاج إلى 120 مليار دولار على الأقل للإنفاق الدفاعي العام المقبل.



وأكد في بيان عبر تطبيق تيليغرام، أن المفاوضات جارية مع أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في ظل سعي أوكرانيا للحصول على تمويل بقيمة 60 مليار دولار من الشركاء.