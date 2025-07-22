إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله إن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيرانستزيد "الوضع" المتعلق بالملف النووي تعقيدا.وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية تعرف باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.وقال غريب آبادي، في إشارة إلى اجتماع يوم الجمعة في إسطنبول: "سنعبر عن موقفنا بشأن تعليقات مجموعة الترويكا على آلية العودة السريعة، والتي نعتقد أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني".وأضاف: "ومع ذلك، سينصب جهدنا على إيجاد حلول مشتركة لإدارة الوضع".