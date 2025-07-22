الكرملين لا يتوقع احراز تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا

أعلن الكرملين أنه لا يتوقع احراز تقدم كبير في المفاوضات المقبلة بين روسيا وأوكرانيا المقررة الأربعاء في تركيا، مؤكدا أن موسكو عازمة على التمسك بشروطها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمام الصحافيين: "لا يوجد بالطبع أي سبب يدفع للأمل في احراز تقدم خارق، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وضمانها وتنفيذ المهام التي حددناها من البداية".