فيضانات في شرق الصين... ومقتل شخصين وفقدان عشرة آخرين

لقي شخصان حتفهما وفُقد عشرة آخرون جراء فيضانات ضربت مقاطعة شاندونغ في شرق الصين، بحسب هيئة البث الحكومية "سي سي تي في".



وذكرت القناة أن منسوب الامطار تجاوز 364 مليمترا خلال خمس ساعات ليل الاثنين الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تسببت في فيضانات مفاجئة و"دمرت 19 منزلا" في مدينة داوانغتشوانغ.



وشهد فصل الصيف في الصين ظواهر جوية متطرفة، حيث استمرت الأمطار الغزيرة لأسابيع عدة في جنوب البلاد.



وقضى ستة أشخاص وتم إجلاء أكثر من 80 ألفا جراء فيضانات ضربت مقاطعة قويتشو الصينية في حزيران، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.