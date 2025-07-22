كالاس: قتل إسرائيل سكانا في غزة يطلبون المساعدة "أمر لا يمكن الدفاع عنه"

أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن على الجيش الإسرائيلي "التوقف عن قتل" مدنيين عند نقاط توزيع مساعدات في غزة.



وكتبت كالاس على إكس أن "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. تحدثت مجددا مع (وزير الخارجية الإسرائيلي) جدعون ساعر لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحتُ أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".