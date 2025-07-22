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إيران تحذر مواطنيها من محاولات "الأعداء" لتجنيدهم

أخبار دولية
2025-07-22 | 06:45
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إيران تحذر مواطنيها من محاولات &quot;الأعداء&quot; لتجنيدهم
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إيران تحذر مواطنيها من محاولات "الأعداء" لتجنيدهم

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني حذرت المواطنين الإيرانيين من تزايد محاولات التجنيد من جانب أجهزة مخابرات دول معادية.

ويتزايد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها لحرب غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران الشهر الماضي.

أخبار دولية

إيران

تجنيد

الموساد

الأعداء

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