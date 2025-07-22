الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية ستزيد الوفيات بين المدنيين في غزة

رأى فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتبوعة بهجمات مكثفة على دير البلح في غزة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المدنيين.



وقال تورك في بيان: "كان يبدو أن الكابوس لا يمكن أن يكون أكثر سوءًا من ذلك. لكنه يزداد سوءًا... فنظرًا لتمركز المدنيين في المنطقة، والوسائل والأساليب الحربية التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، فإن مخاطر عمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مرتفعة للغاية".