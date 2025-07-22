تركيا: أي محاولة لتقسيم سوريا تعد تهديدًا لأمننا القومي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الثلاثاء أن تركيا تعتبر أي محاولة لتقسيم سوريا تهديدًا لأمنها القومي وستتدخل بشكل مباشر إذا حدثت مثل هذه المحاولة.