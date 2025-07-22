الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة سورية ترصد مقتل 1426 في أحداث الساحل في آذار
أخبار دولية
2025-07-22 | 07:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لجنة سورية ترصد مقتل 1426 في أحداث الساحل في آذار
قالت لجنة تقصي الحقائق السورية اليوم الثلاثاء إن 1426 شخصا، بينهم 90 امرأة، قتلوا خلال العنف الذي وقع بين السابع والتاسع من مارس آذار الماضي ضد العلويين على الساحل السوري على البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر فرحان إن اللجنة أعدت قائمة أولية تضم 298 مشتبها بهم، وأرسلت قائمتين بالأسماء إلى المحاكم.
أخبار دولية
سورية
أحداث
الساحل
التالي
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
تركيا: أي محاولة لتقسيم سوريا تعد تهديدًا لأمننا القومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:27
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تحققنا من إنتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد
آخر الأخبار
07:27
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تحققنا من إنتهاكات جسيمة بحق المدنيين بينها القتل العمد
0
آخر الأخبار
07:24
لجنة التحقيق في أحداث الساحل بسوريا: فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
آخر الأخبار
07:24
لجنة التحقيق في أحداث الساحل بسوريا: فلول النظام حاولوا السيطرة على مناطق في الساحل بهدف إقامة دويلة
0
آخر الأخبار
2025-07-20
الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي بالساحل السوري وذلك بعد إنهاء عملها
آخر الأخبار
2025-07-20
الشرع يتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث آذار الماضي بالساحل السوري وذلك بعد إنهاء عملها
0
آخر الأخبار
07:28
المتحدث بإسم لجنة تقصي الحقائق السورية: 1426 قتيلًا بينهم 90 إمرأة
آخر الأخبار
07:28
المتحدث بإسم لجنة تقصي الحقائق السورية: 1426 قتيلًا بينهم 90 إمرأة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:39
بحث سوريّ أوروبيّ أميركيّ في تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة
أخبار دولية
12:39
بحث سوريّ أوروبيّ أميركيّ في تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة
0
أخبار دولية
11:22
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "شبكة مرتبطة بالحوثيين"
أخبار دولية
11:22
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "شبكة مرتبطة بالحوثيين"
0
أخبار دولية
10:53
كالاس: قتل إسرائيل سكانًا في غزة يطلبون المساعدة أمر لا يمكن الدفاع عنه
أخبار دولية
10:53
كالاس: قتل إسرائيل سكانًا في غزة يطلبون المساعدة أمر لا يمكن الدفاع عنه
0
أخبار دولية
10:29
وزارة الاستثمار السعودية: المملكة ستنظم منتدى استثماريًا سعوديًا سوريًا في دمشق
أخبار دولية
10:29
وزارة الاستثمار السعودية: المملكة ستنظم منتدى استثماريًا سعوديًا سوريًا في دمشق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان وامكانية منعه من السفر... زياد بارود يوضح المعطى القانوني
0
أخبار لبنان
10:25
جابر إستقبل براك ووفدًا فرنسيًا: لتوافر إستقرار أمني لتمضي الحكومة في خطة الإصلاح
أخبار لبنان
10:25
جابر إستقبل براك ووفدًا فرنسيًا: لتوافر إستقرار أمني لتمضي الحكومة في خطة الإصلاح
0
فنّ
2025-05-28
راغب علامة زار رئيس الجمهورية: كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك لإعادة أيام العزّ إلى لبنان (صورة)
فنّ
2025-05-28
راغب علامة زار رئيس الجمهورية: كلنا أمل وتفاؤل وثقة بوجودك لإعادة أيام العزّ إلى لبنان (صورة)
0
آخر الأخبار
12:02
السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين
آخر الأخبار
12:02
السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
أخبار لبنان
08:30
توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري
0
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
أخبار لبنان
07:15
مدينة عاليه تقفل مؤسساتها حدادا على ارواح ضحايا السويداء
0
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
أخبار دولية
07:12
أردوغان: ما تقوم به إسرائيل في غزة يتخطى ما قام به النازيون
0
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
0
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
أخبار دولية
06:10
إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا
0
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
خبر عاجل
04:10
توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت الولايات المتحدة عن لبنان: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان
0
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
أخبار دولية
00:25
البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا
0
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
أخبار لبنان
15:04
توم براك: ليس للولايات المتحدة أي مطالب... ولم أجر أي حوار مع "حزب الله"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نقلة نوعية في Google Maps... بعد الاستعانة بالذكاء الإصطناعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
13:53
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
2
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
12:44
عملية دهم للجيش في عمشيت إثر إشكال تخلله إطلاق نار... وهذا ما حصل
4
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
5
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:46
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس
6
منوعات
15:11
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
منوعات
15:11
الكشف عن هوية الطالبة التي وثّقت لحظة "الخيانة" في حفل كولدبلاي... والمبلغ الضخم الذي قد تجنيه! (صورة)
7
علوم وتكنولوجيا
13:29
علماء يكشفون: غداً قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
علوم وتكنولوجيا
13:29
علماء يكشفون: غداً قد يكون أقصر يوم في تاريخ البشرية!
8
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More