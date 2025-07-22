لجنة سورية ترصد مقتل 1426 في أحداث الساحل في آذار

قالت لجنة تقصي الحقائق السورية اليوم الثلاثاء إن 1426 شخصا، بينهم 90 امرأة، قتلوا خلال العنف الذي وقع بين السابع والتاسع من مارس آذار الماضي ضد العلويين على الساحل السوري على البحر المتوسط.وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر فرحان إن اللجنة أعدت قائمة أولية تضم 298 مشتبها بهم، وأرسلت قائمتين بالأسماء إلى المحاكم.