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الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف من منتظري المساعدات في غزة منذ نهاية أيار
أخبار دولية
2025-07-22 | 09:00
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الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف من منتظري المساعدات في غزة منذ نهاية أيار
اتهمت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الانسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس إنه "حتى 21 تموز، سجلنا مقتل 1054 شخصا في غزة بينما كانوا يحاولون الحصول على الطعام؛ 766 منهم قُتلوا بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الانسانية و288 بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى"، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
الجيش الإسرائيلي
المساعدات
غزة
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