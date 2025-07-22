كالاس: قتل إسرائيل سكانًا في غزة يطلبون المساعدة أمر لا يمكن الدفاع عنه

أبلغت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس نظيرها الإسرائيليّ بأن على الجيش الإسرائيليّ "التوقف عن قتل" مدنيين عند نقاط توزيع المساعدات في غزة.

وكتبت كالاس على إكس أنّ "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. تحدثت مجددًا مع (وزير الخارجية) جدعون ساعر لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحتُ أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".

واضافت كالاس أنها ذكّرت الوزير الإسرائيلي الثلاثاء بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" في حال لم تحترم بلاده التزاماتها.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس أنه "لا يمكن استهداف المدنيين مطلقا. الصور من غزة لا تحتمل".

وأكدت "يجب أن يتوقف ذلك الآن. ينبغي على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها".