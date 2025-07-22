الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرتغال تلمح إلى دعمها لمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية

أخبار دولية
2025-07-22 | 13:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرتغال تلمح إلى دعمها لمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البرتغال تلمح إلى دعمها لمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية

انضمت البرتغال إلى دول غربية أخرى في التعبير عن وجهة نظر إيجابية تجاه مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، إذ قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل اليوم الثلاثاء إن الخطة لها "أساس جدي وموثوق".

ويضع النزاع، الذي يعود تاريخه إلى 1975، المغرب الذي يرى أن الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة هناك.

وأبدى رانغيل دعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه العاهل المغربي الملك محمد السادس لأول مرة بالأمم المتحدة في 2007، عقب اجتماع في لشبونة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وتنص الخطة على تأسيس سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالسيطرة على الدفاع والشؤون الخارجية والدينية.

وقال رانغيل لصحفيين في وقت لاحق: "بعد التحركات التي قامت بها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وغيرها، تعتبر البرتغال أن هذا المقترح سيكون الأساس الأكثر جدية للحل، ولكن دائمًا تحت رعاية الأمم المتحدة"، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة.

ورأى جوزيه توماز كاستيلو برانكو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة إن موقف البرتغال "دبلوماسي للغاية ومعقول ويفتح الباب أمام اعتراف رسمي مستقبلي بسيادة المغرب".

وقال: "غير أن الحكومة البرتغالية تحتفظ بمساحة للمناورة لاتخاذ قرار في المستقبل، دون الالتزام كلية بأي شيء حتى الآن"، مضيفًا أن موقف لشبونة يجب أن يكون دائمًا "مدروسًا بعناية لأن المغرب أيضًا جار للبرتغال".

وخلال اجتماع رفيع المستوى في 2023، كانت الحكومة الاشتراكية البرتغالية السابقة قد أعلنت بالفعل عن وجهة نظرها بشأن اقتراح المغرب باعتباره "واقعيًا وجادًا وذا مصداقية"، لكن تصريحات رانغيل عززت موقف حكومة يمين الوسط الحالية.

وفي 1976، بعد انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية التي كانت حتى ذلك الحين مستعمرة تابعة لها، أعلنت جبهة البوليساريو قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية باعتبارها حكومة في المنفى على أساس الحق في تقرير المصير.

ودعمت فرنسا وإسبانيا أيضًا مقترح الحكم الذاتي، إذ وصفته مدريد رسميًا في 2022 بأنه الإطار "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" لحل النزاع.

أخبار دولية

دعمها

لمقترح

المغرب

الصحراء

الغربية

LBCI التالي
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطّم طائرة مقاتلة في بنغلادش إلى 27 قتيلا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-21

البرتغال يستدعي سفير إسرائيل إثر إطلاق النار باتجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
14:47

القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يصوت الأربعاء على قرار لدعم إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

موسكو: الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن المواد الغذائية والأسمدة فشل بسبب العقوبات الغربية

LBCI
أخبار دولية
2025-07-04

حماس تؤكد استعدادها الفوري للتفاوض بشأن مقترح الوسطاء لوقف العدوان على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:26

كاتس: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

LBCI
أخبار دولية
15:39

وزارة الخارجية الأميركية: مقتل مواطن أميركيّ الأسبوع الماضي في السويداء

LBCI
أخبار دولية
14:59

وزارة الخارجية الأميركية: المبعوث الأميركيّ ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
14:05

وزارة الداخلية السورية تدين المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-19

الرئيس الإسرائيلي: ما حدث اليوم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ولن يردعنا عما نقوم به

LBCI
أخبار دولية
09:00

الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألف من منتظري المساعدات في غزة منذ نهاية أيار

LBCI
أخبار دولية
2025-07-13

اشتباكات متقطعة يشهدها حي المقوص في مدينة السويداء في الجنوب السوريّ

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-20

نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ جدل: كل يوم حرب يقابله عشرة أيام إلغاء حجوزات إلى الأمام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان الأخضر في مواجهة خطر حرائق الغابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد قرار الإفراج... هل تعيق دعوى الطعن خروج جورج عبد الله من السجن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

غزة تموت من الجوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

عشائر من السويداء باتوا خارجها وقلق من تعرض دروز ريف دمشق لمضايقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

"تشاؤل" يحيط بزيارة براك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
06:46

على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:46

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
08:58

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:10

توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت ‫الولايات المتحدة عن لبنان‬: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:08

الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:10

توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI : اللقاء بين بري وبرّاك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More