ترامب: قد أزور الصين للقاء شي في "المستقبل القريب"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه قد يزور الصين قريبًا في رحلة تاريخية للحد من التوتر التجاري والأمني المتصاعد بين القوتين العظميين المتنافستين.



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "دعاني الرئيس شي جين بينغ إلى الصين، ومن المحتمل أن أقوم بذلك في المستقبل القريب".



وذكرت رويترز نقلًا عن مصدرين مطلعين أن مساعدي ترامب وشي ناقشوا إمكان عقد اجتماع بين الزعيمين خلال رحلة يقوم بها الرئيس الأميركي إلى آسيا العام الحالي.



وعلق ترامب على اللقاء بالمحتمل بشي خلال اجتماع مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وهو حليف رئيسي في منطقة المحيط الهادي.



وقال ترامب: "ربما كانت الفلبين تميل نحو الصين لفترة من الزمن، ولكننا أنهينا ذلك بسرعة كبيرة جدًا".



وأضاف ترامب: "لا أمانع في أن يتوافق مع الصين لأننا نتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية".



وسعى ماركوس، الذي تولى منصبه في 2022، لسنوات إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة مع تفاقم نزاعات بلاده البحرية مع الصين. وسعت الفلبين إلى تجنب المواجهة المباشرة مع جارتها الأكبر، التي تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي.