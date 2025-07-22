وزارة الداخلية السورية تدين المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية

دانت وزارة الداخلية السورية في بيان بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، مؤكدةً أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون أشد العقوبات.



وباشرت الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.



وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.