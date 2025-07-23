استقالة مديرة الأخبار في إذاعة "إن بي آر" الأميركية العامة

أعلنت مديرة الأخبار في "إن بي آر"، إديث تشابين، مغادرتها منصبها، في نهاية العام، وسط ضغوط من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي حرمت هذه الإذاعة الأميركية العامة من ملايين الدولارات من التمويل.

وفي رسالة بعثت بها عبر البريد الإلكترونيّ إلى الموظفين، قالت الرئيسة التنفيذية للإذاعة الوطنية العامة، كاثرين ماهر، إنّ مديرة الأخبار إديث تشابين أبلغتها، قبل أسبوعين من تصويت الكونغرس على وقف تمويل الشبكة، بنيّتها المغادرة.

وبدفع من الرئيس الجمهوري، وافق الكونغرس الأسبوع الماضي على إلغاء 1.1 مليار دولار من التمويل المخصّص للعامين المقبلين لمؤسسة البثّ العام "سي بي بي".