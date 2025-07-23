ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاريّ مع اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق تجاريّ مع اليابان ينصّ خصوصًا على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على البضائع اليابانية.

وفي منشور على "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعيّ، قال ترامب: "لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق”.

وأشار إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".

في جهة مقابلة، أعلن رئيس الوزراء اليابانيّ شيغيرو إيشيبا أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاريّ، الذي أعلنه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه.

وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".

وأعلن المفاوض اليابانيّ ريوسي أكازاوا أنّ الاتفاقية التجارية "الضخمة" لا تشمل الإنفاق الدفاعيّ.

وقال أكازاوا للصحافيين في واشنطن إنّ "الاتفاقية لا تتضمّن أيّ شيء يتعلق بالإنفاق الدفاعيّ”، في ملف كان ترامب قد دعا اليابان، الحليف الوثيق لبلاده، إلى زيادة إنفاقها العسكري، مع تكهّن البعض بأن هذا الشرط يمكن أن يُدرج في اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا.