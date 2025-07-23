الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يتهم أوباما بالخيانة ويدعو إلى محاكمته
أخبار دولية
2025-07-23 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ترامب يتهم أوباما بالخيانة ويدعو إلى محاكمته
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة، داعيا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016.
وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءا من "مؤامرة خيانة".
وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية "لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب".
وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب: "بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك".
كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءا من مؤامرة.
لكنه قال إن "زعيم العصابة" هو أوباما، متهما إياه بأنه مذنب "بالخيانة".
واعتبر معارضو ترامب أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين.
ووصفها مكتب أوباما بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه".
وقال المتحدث باسم أوباما باتريك رودنبوش: "لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة (...) أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات".
وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأميركي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى "تعظيم تأثير" تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية.
وأوضح أن هدف الاختراق كان مساعدة ترامب وإيذاء المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016.
أخبار دولية
ترامب
أوباما
الخيانة
التالي
الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا
تمهيد إلمانيّ لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-30
ترامب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق في شأن التعرفات الجمركية
أخبار دولية
2025-05-30
ترامب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق في شأن التعرفات الجمركية
0
أخبار دولية
2025-06-17
الصين تتهم ترامب بـ"صب الزيت على النار" في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران
أخبار دولية
2025-06-17
الصين تتهم ترامب بـ"صب الزيت على النار" في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران
0
أخبار دولية
2025-06-29
ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
أخبار دولية
2025-06-29
ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
0
أخبار دولية
2025-06-26
ترامب: ينبغي إلغاء محاكمة نتنياهو
أخبار دولية
2025-06-26
ترامب: ينبغي إلغاء محاكمة نتنياهو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:55
روسيا تبدأ مناورات بحرية كبرى
أخبار دولية
03:55
روسيا تبدأ مناورات بحرية كبرى
0
أخبار دولية
03:54
بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
03:54
بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
03:42
الصين: انسحاب واشنطن من اليونسكو ليس تصرف "دولة مسؤولة"
أخبار دولية
03:42
الصين: انسحاب واشنطن من اليونسكو ليس تصرف "دولة مسؤولة"
0
أخبار دولية
02:53
الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا
أخبار دولية
02:53
الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:33
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) إلى مشلب وعبُّود والحجَّار: أوقفوا المخالفة الدستوريَّة وأنهوا مهزلة تعطيل النّظام الدّيموقراطي البرلماني!
أخبار لبنان
01:33
لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) إلى مشلب وعبُّود والحجَّار: أوقفوا المخالفة الدستوريَّة وأنهوا مهزلة تعطيل النّظام الدّيموقراطي البرلماني!
0
آخر الأخبار
05:06
جهاد الصمد: المطلوب من المجلس النيابي تطبيق القانون وذلك لن يكون الا بالمحاسبة والمساءلة لكن من أخطأ منا وزيرا أو نائبا
آخر الأخبار
05:06
جهاد الصمد: المطلوب من المجلس النيابي تطبيق القانون وذلك لن يكون الا بالمحاسبة والمساءلة لكن من أخطأ منا وزيرا أو نائبا
0
أخبار دولية
02:14
تمهيد إلمانيّ لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا
أخبار دولية
02:14
تمهيد إلمانيّ لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا
0
خبر عاجل
04:33
المجلس النيابيّ يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بـ٩٩ صوتًا مؤيدًا
خبر عاجل
04:33
المجلس النيابيّ يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بـ٩٩ صوتًا مؤيدًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
0
آخر الأخبار
02:20
المبعوث الأميركي توم براك في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
آخر الأخبار
02:20
المبعوث الأميركي توم براك في بكركي للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان الأخضر في مواجهة خطر حرائق الغابات
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لبنان الأخضر في مواجهة خطر حرائق الغابات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد قرار الإفراج... هل تعيق دعوى الطعن خروج جورج عبد الله من السجن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد قرار الإفراج... هل تعيق دعوى الطعن خروج جورج عبد الله من السجن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
غزة تموت من الجوع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
غزة تموت من الجوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عشائر من السويداء باتوا خارجها وقلق من تعرض دروز ريف دمشق لمضايقات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
عشائر من السويداء باتوا خارجها وقلق من تعرض دروز ريف دمشق لمضايقات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
موضة وجمال
06:46
على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)
2
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
فنّ
08:58
بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)
3
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
4
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
5
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
أخبار لبنان
07:10
توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل
6
أخبار لبنان
08:43
دعوةٌ من "الكتائب" إلى "حزب الله": لانتهاز الفرصة الراهنة وتسليم السلاح فورا من دون قيد أو شرط
أخبار لبنان
08:43
دعوةٌ من "الكتائب" إلى "حزب الله": لانتهاز الفرصة الراهنة وتسليم السلاح فورا من دون قيد أو شرط
7
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI : اللقاء بين بري وبرّاك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة
خبر عاجل
06:47
معلومات للـLBCI : اللقاء بين بري وبرّاك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة
8
أخبار لبنان
08:52
قائد الجيش زار المملكة الأردنية الهاشمية
أخبار لبنان
08:52
قائد الجيش زار المملكة الأردنية الهاشمية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More