الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد شملها في العقوبات الجديدة على روسيا

قدّم وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي بعد إدراج مصرفَين صينيَين في العقوبات التي فرضتها الكتلة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت بكين.



وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن "وانغ قدم احتجاجات رسمية بشأن إدراج مؤسستين ماليتين صينيتين في الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا" خلال محادثات مع المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الثلاثاء.