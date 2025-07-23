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بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل

أخبار دولية
2025-07-23 | 03:54
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بكين تسعى إلى &quot;تعزيز التعاون&quot; مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
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بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل

أعلنت الصين أنها تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع الولايات المتحدة خلال المفاوضات التجارية المقررة الأسبوع المقبل في ستوكهولم.
     
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون الى أن "الصين دائما تدعو الأطراف إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية بالحوار والتشاور على قدم من المساواة، للحفاظ على بيئة جيدة من التعاون الدولي، الاقتصادي والتجاري".

أخبار دولية

بكين

واشنطن

المفاوضات التجارية

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