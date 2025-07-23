روسيا تؤكد مشاركتها في محادثات اسطنبول مع أوكرانيا مساء الأربعاء

أكّدت روسيا أنها ستشارك في محادثات مع أوكرانيا في وقت لاحق الأربعاء في مدينة اسطنبول التركية، لكنها توقعت أن تكون المفاوضات "صعبة جدا".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي: "لقد غادر وفدنا إلى إسطنبول، ومن المقرر إجراء محادثات هذا المساء... لا أحد يتوقع مسارا سهلا. ستكون المحادثات صعبة جدا".