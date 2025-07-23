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كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي سيتحدث مع نظيره الأميركي الأربعاء
أخبار دولية
2025-07-23 | 07:24
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كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي سيتحدث مع نظيره الأميركي الأربعاء
يجري كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات الأربعاء مع نظيره الأميركي هاوورد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية، حسبما أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية.
وقال المتحدث أولوف جيل إنّ "الأولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة"، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأول من آب.
وأضاف "بموازاة ذلك، سنواصل الاستعداد لكل الاحتمالات، بما فيها اتخاذ تدابير مضادة إضافية" ردا على الرسوم الجمركية الأميركية التي يريد ترامب رفعها إلى 30 في المئة على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
أخبار دولية
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