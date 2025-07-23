هيومن رايتس ووتش: هجمات الحوثيين على سفن الشحن "ترقى إلى جرائم حرب"

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء بهجمات شنها الحوثيون في اليمن أسفرت عن غرق سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر خلال الشهر الحالي، معتبرة أنها "ترقى إلى جرائم حرب".



واستهدف المتمردون المدعومون من إيران استهدفوا سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، بعد توقف دام أشهرا لهجماتهم التي يقولون إنها تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، إسنادا للفلسطينيين في قطاع غزة.



ولا يزال نحو 11 شخصا في عداد المفقودين بعدما أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية إنقاذ عشرة أشخاص ومقتل أربعة آخرين من أصل 25 شخصا هم أفراد طاقم "إتيرنيتي سي".



وأعلن المتمردون أنهم "أنقذوا" عددا غير محدد من أفراد الطاقم، من دون الكشف عن مصيرهم.



وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن هذه الهجمات تمثّل "انتهاكات لقوانين الحرب ترقى إلى جرائم حرب".