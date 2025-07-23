برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف

أكد وزير الدفاع الألماني في مقابلة الأربعاء أن برلين تسعى للحصول على "التزام ثابت" من الولايات المتحدة بشأن الحصول على بدائل سريعة لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" التي تعهّدت ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تسليمها لكييف.



وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية "نتوقع أن يوضح حلف شمال الأطلسي مجددا للولايات المتحدة التي تصنّع أنظمة باتريوت، أنّ الدول التي تسلّم هذه الأنظمة (لكييف) يجب أن تحصل على أنظمة جديدة خلال بضعة أشهر".



وأضاف أنّ هذا "الالتزام" يجب أن يكون "ثابتا"، مشيرا إلى أنّ المدة القصوى للحصول على بدائل يجب أن تكون بين ستة وثمانية أشهر.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الإثنين، مشروعا مهما بالنسبة إلى أوكرانيا يتمحور حول شراء الحلفاء الأوروبيين وكندا أسلحة أميركية، خصوصا أنظمة "باتريوت" المتقدمة، وتسليمها لأوكرانيا.



وتعهّدت ألمانيا تسليم أوكرانيا نظامي "باتريوت" التي تعد أحد أفضل أنظمة الدفاع نظرا إلى قدرتها على إسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ.



من جهتها، أعربت النروج وهولندا والدنمارك والسويد عن استعدادها للمشاركة في تمويل صفقات باتريوت لأوكرانيا، في وقت يرفض الرئيس دونالد ترامب تسليم هذه الصواريخ بشكل مباشر لكييف.