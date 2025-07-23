الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
أخبار دولية
2025-07-23 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
برلين تريد ضمانات أميركية قبل تسليم صواريخ "باتريوت" لكييف
أكد وزير الدفاع الألماني في مقابلة الأربعاء أن برلين تسعى للحصول على "التزام ثابت" من الولايات المتحدة بشأن الحصول على بدائل سريعة لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" التي تعهّدت ألمانيا ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي تسليمها لكييف.
وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية "نتوقع أن يوضح حلف شمال الأطلسي مجددا للولايات المتحدة التي تصنّع أنظمة باتريوت، أنّ الدول التي تسلّم هذه الأنظمة (لكييف) يجب أن تحصل على أنظمة جديدة خلال بضعة أشهر".
وأضاف أنّ هذا "الالتزام" يجب أن يكون "ثابتا"، مشيرا إلى أنّ المدة القصوى للحصول على بدائل يجب أن تكون بين ستة وثمانية أشهر.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الإثنين، مشروعا مهما بالنسبة إلى أوكرانيا يتمحور حول شراء الحلفاء الأوروبيين وكندا أسلحة أميركية، خصوصا أنظمة "باتريوت" المتقدمة، وتسليمها لأوكرانيا.
وتعهّدت ألمانيا تسليم أوكرانيا نظامي "باتريوت" التي تعد أحد أفضل أنظمة الدفاع نظرا إلى قدرتها على إسقاط طائرات مسيّرة وصواريخ.
من جهتها، أعربت النروج وهولندا والدنمارك والسويد عن استعدادها للمشاركة في تمويل صفقات باتريوت لأوكرانيا، في وقت يرفض الرئيس دونالد ترامب تسليم هذه الصواريخ بشكل مباشر لكييف.
أخبار دولية
ضمانات
أميركية
تسليم
صواريخ
"باتريوت"
لكييف
التالي
مقتل 17 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
هيومن رايتس ووتش: هجمات الحوثيين على سفن الشحن "ترقى إلى جرائم حرب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-14
ميرتس: برلين ستؤدي "دورًا حاسمًا" في اتفاق الأسلحة بين واشنطن والناتو وكييف
أخبار دولية
2025-07-14
ميرتس: برلين ستؤدي "دورًا حاسمًا" في اتفاق الأسلحة بين واشنطن والناتو وكييف
0
أخبار دولية
2025-07-04
برلين: ندرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف
أخبار دولية
2025-07-04
برلين: ندرس شراء أنظمة باتريوت أميركية لصالح كييف
0
أخبار دولية
2025-07-03
فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي
أخبار دولية
2025-07-03
فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي
0
أخبار دولية
2025-06-19
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
أخبار دولية
2025-06-19
موقع "أكسيوس": ترامب يريد ضمان 3 أمور قبل اتخاذ قراره في شأن ضرب إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:35
الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"
أخبار دولية
11:35
الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"
0
أخبار دولية
09:58
منظمة الصحة: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية بغزة
أخبار دولية
09:58
منظمة الصحة: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية بغزة
0
أخبار دولية
09:36
محكمة العدل الدولية: التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"
أخبار دولية
09:36
محكمة العدل الدولية: التغيّر المناخي "تهديد داهم ووجودي"
0
أخبار دولية
09:09
الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة
أخبار دولية
09:09
الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
0
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
10:53
قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين
أخبار لبنان
10:53
قمة بحرينية - لبنانية: دعم للسيادة اللبنانية ودعوة لمؤتمر دولي حول فلسطين
0
أخبار لبنان
2025-07-09
بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون
أخبار لبنان
2025-07-09
بري بحث مع ميقاتي في المستجدات واستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني وتلقى برقية شكر من ديون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
أخبار لبنان
07:57
بو صعب: حُكمًا لا تسييس في ملف الاتصالات... وما حدث في جلسة اليوم "ببشر بالخير"
0
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
آخر الأخبار
07:40
النائب جبران باسيل: من الواضح ان هناك عملية تسييس ونحن من الموقعين على طلب الاتهام والتحقيق ووافقنا على بدء التحقيق وتكوين لجنة
0
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
أخبار لبنان
07:21
مخزومي: لضرورة التزام لبنان بتعهداته على المستوى العسكريّ والماليّ الاقتصاديّ
0
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
أخبار لبنان
07:11
مسيرة احتجاجية في مناسبة الذكرى السنوية لانفجار 4 آب
0
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
أخبار لبنان
07:06
المجلس النيابيّ… رفع الحصانة عن بوشكيان وإحالة وزراء الاتصالات
0
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
أخبار دولية
06:39
محادثات إسرائيلية أوكرانيّة لتعزيز التعاون الدفاعيّ
0
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
آخر الأخبار
05:36
نقولا صحناوي من مجلس النواب: اذا يحق لي فأنا أسقط حصانتي فلم أقم بشيء وضميري مرتاح
0
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
أخبار لبنان
05:01
"النواب شوّبوا"... انقطاع التيار الكهربائي خلال جلسة مجلس النواب
0
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
أخبار لبنان
03:48
براك من بكركي: طبعًا سأعود إلى لبنان وأنا متفائل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:44
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
2
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
أمن وقضاء
06:03
سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم
3
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
حال الطقس
00:44
درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية...
4
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
خبر عاجل
05:55
رئيس مجلس الوزراء وقّع مرسوم اعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن تموز وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع
5
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
خبر عاجل
06:42
مجلس النواب يوافق بـ88 صوتاً على إحالة الوزراء السابقين بطرس حرب ونيكولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق
6
منوعات
09:31
امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
منوعات
09:31
امرأة واحدة وشقيقين... حفل زفاف غير مألوف في الهند يهزّ مواقع التواصل!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟
8
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
خبر عاجل
06:28
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More