مقتل 17 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 فلسطينيا على الأقل الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة من القطاع المحاصر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه "يعمّق" عملياته.



وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل إلى المشافي 17 شهيدا بينهم سيدة حامل وعدد من الأطفال، وعشرات المصابين، جراء قصف جوي إسرائيلي على مناطق مختلفة".



وأوضح أن من بينهم "ثمانية شهداء بينهم عدد من الأطفال ووالدتهم" في غارة جوية استهدفت فجرا شقة سكنية لعائلة الشاعر في مبنى يؤوي نازحين في تل الهوا بجنوب غرب مدينة غزة.

