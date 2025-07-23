وفد استثماري سعودي يزور سوريا لبحث شراكات بمليارات الدولارات

يبحث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في دمشق الأربعاء سبل عقد "شراكات استثمارية" بمليارات الدولارات مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع، على ما أفاد الإعلام الرسمي في المملكة.



وأوردت قناة الإخبارية الحكومية أن الفالح "يرأس وفدا سعوديا... وصل إلى دمشق لبحث شراكات استثمارية"، مشيرة الى أنّ "الوفد السعودي يضم أكثر من 120 مستثمرا لتوقيع اتفاقيات تتجاوز 15 مليار ريال" (4 مليارات دولار).



وأشارت وزارة الاستثمار السعودية في بيان مساء الثلاثاء إلى أنها "تنظّم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص"، في خطوة اعتبرتها "تعكس حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا".



من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن "إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق".