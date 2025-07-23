ألمانيا تعلن الموافقة على تسليم تركيا مقاتلات يوروفايتر

أعطت برلين الضوء الأخضر لتسليم تركيا مقاتلات يوروفايتر، بحسب ما أعلنت الحكومة الألمانية، لتمهّد الطريق أمام صفقة بيع هذه الطائرات التي تصنّع على نحو مشترك من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.



وقال متحدث حكومي ألماني في تصريحات صحافية: "سلّمت وزارة الدفاع رسالة إلى الحكومة التركية تمّ فيها تأكيد الموافقة على التصدير".



وتسعى تركيا منذ فترة طويلة إلى شراء 40 مقاتلة يوروفايتر، لكن ذلك كان رهن موافقة ألمانيا التي تأخرّت في الاستجابة لها بسبب خلافات سياسية عدّة مع أنقرة.