الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة

كتب الوزير السابق محمد الصفدي على منصة "اكس": "سررت بلقاء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان معالي الأستاذ وليد بخاري، خصوصاً وان اللقاء أتى من ضمن جولة في طرابلس التي تمرٌ اليوم كما كلّ لبنان والمنطقة بمرحلة مفصليّة ودقيقة .تطرّقنا للوضع بشكل عام وأحوال مدينتنا بشكل خاص. ونأمل خيراً للمرحلة المقبلة".