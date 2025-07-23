منظمة الصحة: هناك ارتفاع "قاتل" في سوء التغذية بغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنها تشهد ارتفاعًا قاتلًا في سوء التغذية بقطاع غزة ما تسبب في وفاة 21 طفلًا دون سن الخامسة خلال عام 2025.