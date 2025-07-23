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الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"

أخبار دولية
2025-07-23 | 11:35
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الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية &quot;عادلة&quot;
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الاتحاد الاوروبي واليابان يؤكدان رغبتهما في تجارة عالمية "عادلة"

أكد الاتحاد الأوروبي واليابان الأربعاء في طوكيو رغبتهما في الدفاع معا عن تجارة عالمية "عادلة" قائمة على قواعد مشتركة، في مواجهة الحملة الأميركية.
     
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على هامش القمة الأوروبية واليابانية المنعقدة في طوكيو، إلى أن "أوروبا واليابان تمثلان معا خُمس اجمالي الناتج المحلي في العالم، وسوقا تضم 600 مليون نسمة". 
     
وأضافت أمام الصحافيين "بالتالي لدينا النطاق اللازم لصياغة القواعد العالمية في مجال التجارة والتكنولوجيا، بما يتوافق مع قيمنا المتمثلة في المساواة والانفتاح".
     
وأوضح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن العلاقات الجيدة بين الاتحاد الأوروبي واليابان "ضرورية للحفاظ على نظام دولي حر ومنفتح، قائم على سيادة القانون، وتعزيزه".
     
كذلك، جدد الجانبان في بيان مشترك صدر بمناسبة القمة الثلاثين بينهما، التزامهما "المساهمة في نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد". 
     
وأحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب اضطرابات في التجارة العالمية بإعلانه سلسلة قرارات تهدف إلى فرض رسوم جمركية على جميع الدول التي تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

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