وفد فني للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى إيران بعد "أسبوعين أو ثلاثة"

سيزور وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران خلال "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، لكنه لن يتمكّن من دخول المواقع النووية في البلاد، وفق ما أعلن الأربعاء نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.



وقال غريب آبادي في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة "لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" لمناقشة "الصيغ الجديدة" للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية. وأضاف سيناقش الوفد هذه "الصيغ"، لكنه لن "يتوجّه إلى المواقع" النووية.