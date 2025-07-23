روسيا: وافقنا في محادثات سلام على تبادل مزيد من أسرى الحرب

أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي للصحفيين أن موسكو وافقت في محادثات السلام مع أوكرانيا اليوم الأربعاء على تبادل مزيد من أسرى الحرب، وقالت إنها مستعدة لتسليم ثلاثة آلاف جثة أخرى لجنود قتلى.



وردًا على سؤال عن دعوة أوكرانيا إلى عقد اجتماع بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين، قال ميدينسكي إن مثل هذه القمة يجب أن تتم فقط لتوقيع الوثائق وليس لإجراء مناقشات.