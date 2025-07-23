وزير الخزانة الأميركي: ربما نشهد خفضًا للفائدة هذا العام

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء أنه يتناول الإفطار مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول كل أسبوع تقريبا وأن أسعار الفائدة ربما تشهد خفضًا بين واحد واثنين بالمئة هذا العام.