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واشنطن توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار

أخبار دولية
2025-07-23 | 23:50
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واشنطن توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار
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واشنطن توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة.
     
ويأتي هذا الإعلان بعدما أوقفت واشنطن موقتًا في تمّوز على إمداد كييف ببعض الأسلحة على الرغم من تعرّض أوكرانيا لهجمات روسية عنيفة بصواريخ ومسيّرات.
     
وقالت وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ الأميركية إنّ الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار.
     
وأكّدت أنّ صفقة بيع معدات هوك المقترحة "ستسهم في تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجهيزها على نحو أفضل لأداء مهام الدفاع الذاتي والأمن الإقليمي بقدرة دفاعية جوية أقوى".
     
كما ستسهم صفقة بيع معدات برادلي وصيانتها في تلبية "احتياجات أوكرانية طارئة لتعزيز قدرات الصيانة المحلية للحفاظ على معدلات تشغيل عالية للمركبات وأنظمة الأسلحة التي قدّمتها الولايات المتحدة"، وفق الوكالة.

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