ترامب: الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاريّ مع الصين

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاريّ مع الصين.



واعلن أنّها ستفرض رسومًا جمركية مباشرة على معظم دول العالم.



وقال ترامب إنّ واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبيّ، وستفرض رسوما جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأميركية.