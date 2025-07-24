روسيا وأوكرانيا بحثتا المزيد من عمليات تبادل الأسرى

بحثت روسيا وأوكرانيا المزيد من عمليات تبادل الأسرى في اجتماع وجيز من محادثات السلام في إسطنبول.



لكنّ الجانبين ظلا متباعدين في شأن شروط وقف إطلاق النار واحتمال عقد اجتماع بين زعيمي البلدين.



وقال رئيس الوفد الأوكرانيّ رستم أوميروف: "أحرزنا تقدمًا على المسار الإنسانيّ، من دون إحراز تقدم في وقف الأعمال القتالية".



ولفت إلى أنّ أوكرانيا اقترحت عقد اجتماع قبل نهاية آب بين الرئيسين الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي والروسيّ فلاديمير بوتين.