العفو الدولية: إيران أطلقت ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب

اتّهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إيران بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل خلال الحرب في حزيران، في "انتهاك صارخ للقانون الإنسانيّ الدوليّ" العرفيّ.



وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إنّ "القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكّان في إسرائيل صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هدّدت أرواح المدنيّين".



وأحصت أمنستي في بيانها ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع وقعت في 19 و20 و22 حزيران وطالت مناطق غوش دان (وسط)، وبئر السبع (جنوب)، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.



ولفتت مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روزاس، إلى أنّ "الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية لا ينبغي استخدامها أبدا في مناطق سكنية أو بالقرب منها، وان القوات الإيرانية عرّضت حياة مدنيّين للخطر وأظهرت استخفافا صارخا بالقانون الإنساني الدولي".