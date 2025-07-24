حماس سلّمت ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

سلّمت حركة "حماس" فجر الخميس الوسطاء ردّها على مقترح إسرائيليّ لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، وذلك في إطار المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الطرفين في قطر.



وقالت الحركة في بيان على قناتها في تطبيق تلغرام إنّ "الحركة سلّمت قبل قليل، للإخوة الوسطاء، ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".