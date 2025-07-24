لقاء أردنيّ أميركيّ: تطوير للعلاقة وبحث في مستجدات المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أهمية علاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة، وتطويرها في جميع المجالات.



وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة للأردن.



ولفت روبيو إلى أهمية دور المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبحث الطرفان جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأكّد الصفدي دعم المملكة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة قطر للتوصل لاتفاقية تبادل تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار.



كما بحث الوزيران جهود وقف التصعيد في الضفة الغربية والأوضاع في سوريا، خصوصًا تنفيذ الاتفاق الثلاثي الذي أُنجِز خلال استضافة المملكة محادثات أردنية أميركية سورية السبت الماضي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا.



وشدّد روبيو على ضرورة اعتماد الحوار سبيلًا لحل الأزمة في جنوب سوريا وحماية جميع المدنيين.



وأشار الصفدي إلى ضرورة دعم مسيرة إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة وحقوق جميع السوريين.



واتفق الجانبان على إدامة التنسيق والتواصل في جهود زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.