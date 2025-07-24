وكالة إنترفاكس الروسية: المراقبة الجوية فقدت الاتصال بطائرة ركاب

فقدت المراقبة الجوية الروسية الاتصال بطائرة ركاب من طراز إيه.إن-24 وعلى متنها نحو 50 شخصًا في منطقة آمور شرق البلاد، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء وموقع إخباريّ.