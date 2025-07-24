الجيش التايلانديّ: اشتباكات مع كمبوديا

قُتل تسعة أشخاص بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات، وأصيب 14 آخرين، في ضربات جوية كمبودية على تايلاند، وفق ما أعلن الجيش التايلانديّ.



وأوضح أنّ البلدين يخوضان اشتباكات حدودية هي الأسوأ منذ حوالى 15 عامًا.



وقُتل ستة أشخاص بهجوم قرب محطة وقود في محافظة سيساكيت واثنان في محافظة سورين وواحد في مقاطعة أوبون راتشاثاني، وكلها في شمال شرق البلاد.

