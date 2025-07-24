دوي انفجار في إدلب

سُمع دوي انفجار في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية.



وأوضحت أنّ سبب الانفجار لم يُعرف حتى الآن.