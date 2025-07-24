قِمة أوروبية صينية في بكين

انعقدت في بكين قِمة أوروبية صينية جمعت الرئيس الصيني برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبيّ أنطونيو كوستا، وسط تباينات في الملفات الاقتصادية والسياسية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والعلاقات التجارية.



ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاعتراف بالمخاوف الأوروبية والتوصل إلى حلول حقيقية مؤكدة أن الاتحاد الأوروبيّ والصين توصلا إلى نقطة مفصلية، ومن الضروري إعادة التوازن في العلاقات.



أما رئيس المجلس الأوروبيّ أنطونيو كوستا، فركّز على الملف الأوكرانيّ، مناشدًا بكين استخدام نفوذها على موسكو لإنهاء الحرب.



وشدد الرئيس الصينيّ على أهمية تعزيز "الثقة المتبادلة" بين الجانبين، مؤكدًا أن الخلافات لا تمنع الصين والاتحاد الأوروبي من إيجاد أرضية مشتركة.