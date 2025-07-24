مطالبات لإسرائيل بمنح الصحافيين حرية الوصول إلى قطاع غزة

أطلقت وكالات فرانس برس وإيه بي ورويترز وهيئة "بي بي سي"، نداء مشتركًا لإسرائيل "للسماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".



وحذرت منظمات غير حكومية بإن القطاع يواجه خطر المجاعة بعد 21 شهرًا على بدء الحرب.



وقالت وسائل الإعلام في بيان مشترك "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين الطعام لأنفسهم ولعائلاتهم".



ودعت السلطات الإسرائيلية مجددًا إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه.



وأشارت إلى أنّ "هؤلاء الصحافيين المستقلين هم بمثابة عيون وآذان العالم في غزة. يواجهون الآن ظروف السكان القاسية نفسها التي يتولون تغطيتها".



وأشدد البيان على ضرورة أن تصل إمدادات غذائية كافية إلى سكان القطاع.