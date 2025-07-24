إسرائيل تتهم حماس باستهداف مركز توزيع مساعدات في رفح

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس انه رصد إطلاق قذيفة باتجاه مركز لتوزيع المساعدات في رفح بجنوب قطاع غزة ليل الأربعاء، متهما حماس والفصائل بمحاولة إفشال عمل مراكز التوزيع.



وأفاد الجيش في بيان ان القذيفة سقطت على بُعد نحو 250 مترًا من مركز توزيع المساعدات قرب ممر موراج في منطقة رفح.



من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في بيان مقتضب على تلغرام أنها قصفت مساء الأربعاء "موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".



وجاء في بيان الجيش أنه "بغض النظر عن هذا الاعتداء، تم فتح المجمع صباح اليوم ليتم توزيع عشرات آلاف الطرود الغذائية الأسبوعية للعائلات الفلسطينية".



وتابع "يضاف هذا الاعتداء إلى محاولات المنظمات الارهابية العاملة في قطاع غزة لعرقلة وافشال عمل الشركة الأميركية ومنظمات الإغاثة الدولية والمساس بالمساعي لتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة".

