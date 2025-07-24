منتدى الاستثمار السعوديّ السوريّ... العمل على إعداد 47 اتفاقية تعاون

يُعقد منتدى الاستثمار السعوديّ السوريّ في دمشق، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية من الجانب السعوديّ وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص.وعملت السعودية على إعداد 47 اتفاقية تعاون مع الجانب السوريّ.وتم توقيع 9 منها حتى الآن كخطوة أولى لتفعيل المشاريع على الأرض. وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات بأكثر من 6 مليارات دولار، وتشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، الزراعة، والسياحة.