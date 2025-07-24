مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لفرانس برس: اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس الخميس برعاية أميركية

يُرتقب عقد اجتماع في باريس هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع بين الوزيرين "يمهد" له المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الذي يتوقع وصوله إلى باريس.



