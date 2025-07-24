النيابة العامة الإسرائيلية: توجيه التهمة رسميا لامرأة بتدبير "مؤامرة" لاغتيال نتانياهو

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية الخميس إلى امرأة تهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بينامين نتانياهو.



وجاء في لائحة الاتهام أن المرأة التي لم يشكف عن هويتها "منخرطة في احتجاجات سياسية" ضد الحكومة، وقررت قتل نتانياهو بعد تشخيص إصابتها بمرض عضال.



وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الادعاء في محكمة منطقة تل أبيب، أنه تم اكتشاف مخططها بعدما حاولت الحصول على قاذفة صواريخ (آر بي جي) لتنفيذ عملية الاغتيال.