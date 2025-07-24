إسرائيل تستدعي الوفد المفاوض من الدوحة لمواصلة المشاورات بعد رد حماس

أعلنت إسرائيل الخميس استدعاء وفدها المفاوض بشأن هدنة في قطاع غزة، من الدوحة لمواصلة المشاورات بعد تسليم حركة حماس ردها على آخر المقترحات المقدمة.



وجاء في ليان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "نظرا للرد الذي قدمته حماس هذا الصباح، تقرر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات".



وأضاف البيان "نحن نقدر جهود الوسطاء قطر ومصر، وجهود المبعوث الأميركي (إلى الشرق الأوسط) ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المباحثات".

