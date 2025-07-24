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الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية

أخبار دولية
2025-07-24 | 11:50
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الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية
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الأمم المتحدة: لا نعرف عدد شحنات المساعدات في غزة لغياب التصاريح الإسرائيلية

أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تعرف عدد شحنات المساعدات الموجودة في غزة والتي تنتظر التوزيع، مؤكدة أن إسرائيل لا تسمح لها بالوصول إليها.
    
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف ينس لاركه لوكالة فرانس برس، إنه "رغم طلباتنا المتكررة، لم تسمح إسرائيل للأمم المتحدة بالتواجد عند المعابر، وهي مناطق عسكرية. ولذلك، لا يمكننا التحقق من كمية الإمدادات الموجودة حاليا عند المعبر".
     
وأوضح أن الأمم المتحدة تحتاج إلى أكثر من تصريح: أحدها للسماح للمساعدات بعبور الحدود حيث يتم إنزالها من الشاحنات التي تعود بعد ذلك إلى إسرائيل، يليه تصريح آخر لشاحنات الأمم المتحدة في غزة لتنقلها.
     
وأضاف لاركه أنه "من المهم التأكيد أن الأمر لا يتعلق فقط برفض طلبات"، بل هناك أيضا عقبات على الأرض.

ودعا المتحدث إسرائيل إلى "السماح بمرور الشاحنات من دون تأخير غير ضروري، والسماح للطواقم باستخدام طرق متعددة وأكثر أمانا، وإصدار أوامر للقوات بالابتعاد عن القوافل وعدم إطلاق النار أبدا على المدنيين على الطرق المخصصة (أو في أي مكان آخر)".
     

            
     

 

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