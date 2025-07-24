إيران تندد بالنزعة "التوسعية" لإسرائيل بعد تصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية

دانت إيران إقرار النواب الإسرائيليين نصا غير ملزم يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تثبت نزعة إسرائيل "التوسعية".



وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن التصويت غير الملزم الذي جرى الأربعاء هو "مؤشر آخر على الطابع.. التوسعي لهذا النظام وندينه".